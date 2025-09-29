Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

"Sem trabalho, o acolhimento é ilusão", defende religiosa da Serra em palestra na CIC Caxias sobre migrantes e refugiados

Irmã Rosita Milesi recebeu prêmio da ONU em 2024

