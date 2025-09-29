"Sem trabalho, o acolhimento é ilusão", defende religiosa da Serra em palestra na CIC Caxias sobre migrantes e refugiados

Uma caixa de ferramentas, presente da irmã Rosita Milesi a uma família de venezuelanos que acabava de chegar a Brasília, garantiu o sustento de pais e filhos por quatro anos. Com conhecimento, técnica e perseverança, eles conseguiram se estabelecer e abriram uma oficina na Capital Federal. Sem as ferramentas dadas pela religiosa, talvez não tivessem saído do chão.
O exemplo foi apresentado pela irmã Rosita nesta segunda-feira (29), durante reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul, assim como o de um médico que trabalhou durante quatro anos como faxineiro e cuidador até conseguir revalidar o diploma e poder atuar no Brasil. São histórias que demonstram como uma oportunidade pode transformar vidas contadas por quem se dedica há décadas ao cuidado e auxílio a migrantes e refugiados.
— Se não houver trabalho e emprego, o acolhimento se torna uma ilusão temporária — destacou a religiosa, que é natural de Farroupilha e foi reconhecida, em 2024, pela Acnur (Agência da ONU para Refugiados) com o Prêmio Nansen para Refugiados.
Dignidade
Irmã Rosita também ressaltou o grande número de migrantes e refugiados com carteira assinada em Caxias, o que se deve, segundo ela, a fatores como a presença numerosa dessas pessoas na cidade, a pujança caxiense e a falta de mão de obra. Conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), publicados pela coluna em 28 de agosto, eram 8.380 migrantes com trabalho formal em Caxias em julho.
— Os migrantes e refugiados chegam sem absolutamente nada. Eu não defendo privilégios para eles, eu defendo especificidade, ou seja, trata-se de pessoas que estão chegando, que têm que aprender o idioma, se inteirar da cultura local, entender a dinâmica da sociedade e precisam trabalhar porque é a única fonte de renda. Eles não têm uma caderneta de poupança, eles não têm conta bancária. Eles são, às vezes, sozinhos — acrescentou durante entrevista coletiva.