"Sem trabalho, o acolhimento é ilusão", defende religiosa da Serra em palestra na CIC Caxias sobre migrantes e refugiados

Religiosa é natural de Farroupilha. Júlio Soares / Divulgação

Uma caixa de ferramentas, presente da irmã Rosita Milesi a uma família de venezuelanos que acabava de chegar a Brasília, garantiu o sustento de pais e filhos por quatro anos. Com conhecimento, técnica e perseverança, eles conseguiram se estabelecer e abriram uma oficina na Capital Federal. Sem as ferramentas dadas pela religiosa, talvez não tivessem saído do chão.

O exemplo foi apresentado pela irmã Rosita nesta segunda-feira (29), durante reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul, assim como o de um médico que trabalhou durante quatro anos como faxineiro e cuidador até conseguir revalidar o diploma e poder atuar no Brasil. São histórias que demonstram como uma oportunidade pode transformar vidas contadas por quem se dedica há décadas ao cuidado e auxílio a migrantes e refugiados.

— Se não houver trabalho e emprego, o acolhimento se torna uma ilusão temporária — destacou a religiosa, que é natural de Farroupilha e foi reconhecida, em 2024, pela Acnur (Agência da ONU para Refugiados) com o Prêmio Nansen para Refugiados.

Dignidade

Irmã Rosita também ressaltou o grande número de migrantes e refugiados com carteira assinada em Caxias, o que se deve, segundo ela, a fatores como a presença numerosa dessas pessoas na cidade, a pujança caxiense e a falta de mão de obra. Conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), publicados pela coluna em 28 de agosto, eram 8.380 migrantes com trabalho formal em Caxias em julho.