Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias inaugura espaço em shopping

Inauguração foi na tarde desta quarta-feira (17). Juliana Bevilaqua / Divulgação

Foi inaugurado nesta quarta-feira (17) um espaço institucional da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico dentro do Villagio Caxias. A iniciativa deve dar grande visibilidade aos atrativos turísticos caxienses, já que o shopping recebe cerca de 550 mil visitantes do mês.

Leia Mais Havan planeja abrir segunda loja em Caxias do Sul

Em frente à loja da Brooksfield, ele apresenta material informativo sobre a cidade, além de exposições. A primeira é de alunos da escola municipal Laurindo Formolo. Os trabalhos são resultados do projeto Passaporte Turístico — as crianças visitaram pontos turísticos de Caxias e retrataram em textos e imagens os passeios.