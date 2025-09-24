Salto de pêndulo no Parque do Caracol, em Canela, tem 30% de desconto até terça

Parque do Caracol / Divulgação

Visitantes mais aventureiros podem aproveitar os 30% de desconto no salto de pêndulo no Parque do Caracol, em Canela. O valor promocional de R$ 385 vale até terça-feira (30).

Leia Mais Incorporadora alcança faturamento de três anos em apenas 60 dias com pré-venda de empreendimento em Bento Gonçalves

Para garantir o benefício, o bilhete deve ser adquirido no ponto de venda da empresa localizado dentro do atrativo.

Lembrando que gaúchos e residentes do Estado que quiserem visitar o Parque do Caracol pagam menos: R$ 37. Para ter direito ao "Bilhete Gaúcho" é preciso comprovar naturalidade ou residência.

O Parque do Caracol funciona de quinta a domingo, das 9h às 17h.