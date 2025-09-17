Restaurante no roteiro turístico Vale Trentino, em Caxias do Sul, irá ampliar estrutura e fará shows com cavalos premiados

Paulo Ricardo dos Santos é proprietário do Estância dos Ventos. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Restaurante com espaço ao ar livre para curtir o dia e deixar a criançada brincando (tem área kids com recreacionistas), a Estância dos Ventos terá duas novidades em 2026. A partir de janeiro, o empreendimento localizado na Estrada da Uva, em Caxias, irá realizar shows na cabanha da propriedade com cavalos premiados no Freio de Ouro, na Expointer.

Para a primavera do ano que vem, o empreendimento do Vale Trentino prepara a abertura de um segundo restaurante com capacidade para 250 pessoas. Quando ele ficar pronto, a atual estrutura será destinada apenas à realização de eventos. Próximo ao atual espaço será feito um mirante para cerimônias como casamentos.

