Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Restaurante no roteiro turístico Vale Trentino, em Caxias do Sul, irá ampliar estrutura e fará shows com cavalos premiados

Empreendimento lança ainda neste ano festival de carnes nas noites de quintas, sextas e sábados

