Região das Hortênsias terá residencial de alto padrão para idosos; obras começam em 2026

Está previsto para o primeiro semestre do ano que vem o início das obras de um senior living em Canela. O residencial de alto padrão para idosos ficará dentro do Serra Life, um bairro modelo na região. Nele, serão construídos o hospital Pompéia Pryme, um hotel spa, edifícios residenciais e escola.

Responsável pela construção, a incorporadora Nova Alternativa estima que o Atrium by São Pietro Sênior comece a funcionar até 2029. Serão 171 unidades em uma área de 14 mil metros quadrados. O projeto é apresentado aos visitantes da Geronto Fair, em Gramado.

— Estamos apresentando uma solução para duas pontas: tanto para o cliente definitivo, que já pensou em se mudar para a região, quanto para o hóspede transitório que gostaria de passar alguns dias na Serra com a família — diz Luis Fernando Bassan, diretor comercial da Nova Alternativa.

O empreendimento será operado pela São Pietro, de Porto Alegre, e terá cotas à venda para investidores. Os moradores do residencial irão pagar uma mensalidade pela moradia e pelos serviços oferecidos, como alimentação e cuidados médicos.

— A população está envelhecendo e na Região das Hortênsias temos um local que chama muito as pessoas a viverem melhor. Já é um destino de muitas pessoas que saem da capital ou do interior e vem viver aqui depois de ter a vida estabelecida ou até depois da aposentadoria — destaca Luciano Zuffo, sócio-fundador do São Pietro.

A empresa já opera um senior living na Capital e prepara abertura de mais uma unidade no Moinhos de Vento. Conforme Daniel Giaccheri, também sócio-fundador do São Pietro, a intenção é fazer uma rede interligada pelo Brasil, proporcionando ao residente que ele transite entre as unidades.

— Ou seja, eu sou morador em Porto Alegre, mas por que não ir a Canela? Eu sou morador de Canela, por que não ir para Santa Catarina? E vice-versa. Essa rede interligada também pensa na parte econômica do negócio, nos traz ganhos de escala e faz com que a gente consiga cada vez mais proporcionar qualidade para quem mora no senior living — destaca.

* A colunista viajou a Gramado a convite da Merkator Feiras e Eventos, promotora da Geronto Fair.