Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Rede de supermercados amplia presença na Serra com loja em São Marcos

Unidade de 3 mil metros quadrados será inaugurada na quinta-feira (25)

