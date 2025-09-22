Rede de supermercados amplia presença na Serra com loja em São Marcos

A comunidade de São Marcos terá, a partir da próxima quinta-feira (25), um supermercado Andreazza. A primeira loja da rede inaugura dias antes das principais festas do município: a Fenamarco (de 9 a 12 de outubro) e a Festa dos Motoristas (de 4 a 12 de outubro).
A unidade fica na Rua 15 de Novembro, ao lado do Banrisul, e tem 3 mil metros quadrados. O súper irá gerar 60 empregos diretos e mais 30 indiretos. Interessados ainda podem enviar currículo pelo Whats (54) 99949-7410.
A rede Andreazza possui 49 lojas em Caxias, Flores, Farroupilha, Bento, Carlos Barbosa, Vale Real, Capão da Canoa, Arroio do Sal, Vacaria, Marau, Montenegro, Porto Alegre e Nova Petrópolis.