Randoncorp oficializa mudança na governança corporativa com Daniel Randon como presidente e CEO

O processo de transição na Randoncorp, anunciado em março, foi oficializado nesta segunda-feira (1°). Com isso, Daniel Randon passa a atuar como presidente e CEO da companhia.
Daniel também assume a presidência da Frasle Mobility e Anderson Pontalti, atual COO, passa ao cargo de CEO da empresa. Pontalti segue ainda na posição de EVP (Executive Vice President) Internacional da Randoncorp.
Tanto os cargos de CEO da Randoncorp quanto de presidente e CEO da Frasle Mobility eram ocupados até então por Sérgio Carvalho. Ele irá se estabelecer definitivamente nos Estados Unidos e de lá passará a atuar para a Randoncorp como senior executive advisor e seguirá membro dos conselhos deliberativos das joint-ventures Master Freios e Jost Brasil.