Quer contratar ou ser contratado? Nova plataforma do Sindilojas Caxias facilita conexão; veja mais destaques de economia

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho tem agora uma nova vitrine para mostrar seu potencial. É o Banco de Talentos do Sindilojas Caxias, plataforma desenvolvida para conectar empresas e trabalhadores.
A ferramenta conta com duas modalidades: uma onde os associados podem consultar candidatos cadastrados na plataforma e outra onde o público interessado pode cadastrar seu currículo e se candidatar às vagas abertas pelas empresas participantes.
O recurso é um desdobramento do projeto lançado em 2024, o "Quero Contratar e Agora", que integra a parceria Tri Juntos (Sindilojas Caxias, Sesc e Senac). Para conhecer, acesse sindilojascaxias.com.br
Partilha de bens
O presidente da sessão Rio Grande do Sul do Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam), Conrado Paulino da Rosa, estará em Caxias nesta quarta-feira (17) para abordar partilha de bens.
O especialista em Direito de Família e Sucessões falará para estudantes, autoridades do segmento e comunidade em geral no auditório do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul.
O encontro ocorre das 19h40min às 21h40min. Após a palestra, que tem entrada gratuita, Conrado irá realizar sessão de autógrafos.
Inscrições pelo link gzh.digital/partilhadebens
Setor imobiliário
Os impactos da reforma tributária do consumo no mercado imobiliário estarão em pauta em uma reunião-almoço na quarta-feira (17), a partir das 11h, no Restaurante Malbec, em Gramado. Quem organiza é a Planta, entidade representativa do mercado imobiliário da Serra. Ingressos pelo telefone (54) 99701-1427.