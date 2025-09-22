Projeto coletivo quer reposicionar imagem de Caxias do Sul

Cezar Freitas, sócio-diretor de Estratégia e Planejamento da Critério, fez a apresentação do projeto. Júlio Soares / Divulgação

Empresas costumam, volta e meia, fazer um rebranding, ou seja, um processo estratégico para renovar e revitalizar a imagem. Caxias do Sul também fará. Sob liderança da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), em parceria com diversos atores da sociedade, a cidade passará por um reposicionamento. O projeto de Place Branding de Caxias do Sul foi lançado na reunião-almoço da CIC desta segunda-feira (22).

Leia Mais Empresa moveleira investe R$ 100 milhões na modernização do parque fabril em Bento Gonçalves

Caberá à Critério, especializada em gestão estratégica de reputação, criar uma marca que comunique o que Caxias tem de bom e no que é referência. O trabalho já começou com entrevistas e workshops com lideranças empresariais e comunitárias para entender o cenário e projetar os próximos passos. O projeto inclui uma pesquisa feita pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) com diversos segmentos da comunidade.

A intenção é desconstruir preconceitos construídos ao longo do tempo e a ideia de que Caxias não é uma cidade acolhedora. Caxias recebe, diariamente, pessoas de outros municípios, Estados e países em busca de oportunidades.

— É importante que as pessoas saibam que, apesar da tradição e da herança da imigração italiana, Caxias do Sul é uma cidade cosmopolita — destaca o sócio-diretor de Estratégia e Planejamento da Critério, Cezar Freitas.

Leia Mais Rede de supermercados amplia presença na Serra com loja em São Marcos