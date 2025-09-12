Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Presidente do Simplás aposta na aproximação com associados para fortalecer o setor do plástico na Serra

Cláudio Meneghel é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS