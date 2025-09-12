Presidente do Simplás aposta na aproximação com associados para fortalecer o setor do plástico na Serra

O empresário Cláudio Meneghel está há 15 anos no Simplás. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

O novo presidente do Sindicato Patronal das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), Cláudio Meneghel, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte da semana.

Após 15 anos ocupando diferentes funções na entidade, ele assumiu, em agosto, a presidência. O sindicato representa um setor que transforma em 600 mil toneladas de plástico por ano e tem faturamento cerca de R$ 8 bilhões.

Cláudio fala dos planos à frente do Simplás, como maior aproximação com os associados — hoje são 150 em oito municípios da região: Caxias, Coronel Pilar, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Nova Pádua, São Marcos e Vale Real.

