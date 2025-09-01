Para celebrar aniversário de 115 anos, vinícola da Serra serve espumante em voos e lança caixa com rótulos históricos

Passageiros receberam uma taça de espumante. Salton / Divulgação

Os 115 anos de história da Salton foram celebrados com um brinde especial nas alturas. Em parceria com a Azul Linhas Aéreas, a vinícola da Serra serviu, na semana passada, espumante aos passageiros de 30 voos que partiram do aeroporto de Viracopos, em Campinas, para destinos como Recife, Brasília e Porto Alegre.

A Salton também comemora o aniversário com o lançamento de uma coleção de rótulos que marcaram a história da marca: Salton Gerações Lyvio "Silo", Salton Talento 2020 e Salton Talento 2005.

Quem comprar o kit com os três, ganha o Espumante Salton 115 anos, criado especialmente para a data.

A caixa custa R$ 650 e está disponível no site da Salton.

