Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Para celebrar aniversário de 115 anos, vinícola da Serra serve espumante em voos e lança caixa com rótulos históricos

Parceria da Salton com companhia aérea ocorreu na semana passada; kit com novidades está disponível na loja virtual

Juliana Bevilaqua

