Para celebrar aniversário de 115 anos, vinícola da Serra serve espumante em voos e lança caixa com rótulos históricos

Os 115 anos de história da Salton foram celebrados com um brinde especial nas alturas. Em parceria com a Azul Linhas Aéreas, a vinícola da Serra serviu, na semana passada, espumante aos passageiros de 30 voos que partiram do aeroporto de Viracopos, em Campinas, para destinos como Recife, Brasília e Porto Alegre.
A Salton também comemora o aniversário com o lançamento de uma coleção de rótulos que marcaram a história da marca: Salton Gerações Lyvio "Silo", Salton Talento 2020 e Salton Talento 2005.
Quem comprar o kit com os três, ganha o Espumante Salton 115 anos, criado especialmente para a data.
A caixa custa R$ 650 e está disponível no site da Salton.