Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

O que faz Caxias do Sul ser única? Semana do Turismo começa com reflexões

Fernanda Fonseca, gerente da Belotur (Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A), palestrou na reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul nesta segunda-feira (8)

