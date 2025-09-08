O que faz Caxias do Sul ser única? Semana do Turismo começa com reflexões

Fernanda Fonseca, gerente da Belotur. Júlio Soares / Divulgação

O que Caxias tem que é único? Como Caxias quer ser reconhecida? Quais sabores Caxias quer que o turista leve na memória? Foram muitas as perguntas feitas por Fernanda Fonseca, gerente da Belotur (Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A), durante palestra na reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul, nesta segunda-feira (8). O evento marcou a abertura da Semana Municipal do Turismo.

Para ajudar a responder às questões, Fernanda mostrou o que Belo Horizonte e Tiradentes fizeram para ganhar visibilidade nacional e internacional. A gastronomia foi uma das apostas e transformou os destinos.

— Uma das formas que a gente tem melhor de conhecer um povo é através da gastronomia. A gastronomia conta história. Somos capazes de escolher um destino através da sua gastronomia. A gente escolhe destinos através, por exemplo, de uma visita a vinícolas. Em uma cidade que tem tanto potencial, tantas exclusividades e unicidades quanto vocês têm, precisa organizar isso para as pessoas saberem que aqui tem, além da diversidade, pratos muito autênticos e tradicionais — ensina Fernanda.

A especialista chegou em Caxias na noite de domingo (7) e provou o Xis. Gostou tanto que já pensa em inventar um Xis mineiro para homenagear a cidade. Nesta segunda, ia explorar outros pratos. Disse que não podia voltar a Minas sem provar o nosso galeto.

Embaixadores