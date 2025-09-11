O que a escolha de sabores de pizza deixa de lição sobre o uso de IA nos negócios 

Victoria Luz palestrou na 2ª Convenção Estadual Lojista, em Gramado. Diego Dias / Divulgação

O que a escolha de sabores de pizza tem a ver com o uso de inteligência artificial? Na opinião da especialista em transformação digital Victoria Luz, tudo. Ela esteve em Gramado nesta quinta-feira (11) durante a 2ª Convenção Estadual Lojista e conversou com a coluna sobre o uso de IA com propósito e sem enrolação.

O exemplo envolvendo as pizzas vem justamente do olhar atento da paulistana que vê oportunidades de aplicação da tecnologia nos mais diversos tipos de negócios:

— A IA pode fazer grandes revoluções em pequenos negócios. Um bom exemplo é de uma pizzaria perto da minha casa, que vende pizza por fatia, só que nem sempre são os mesmos sabores. É uma pizzaria de bairro e, eventualmente, faz ali aqueles sabores que são mais tradicionais, mas sempre tem alguma variação. E isso é feito completamente no feeling. Porém, muitas vezes, ela deixa de vender porque não tem os sabores que algumas pessoas gostam naquele dia. Então, por que não aplicar inteligência artificial? As pessoas imaginam que tem muito custo envolvido para desenvolver IA e, na verdade, não. Hoje tem ferramentas de código aberto que a gente consegue analisar, por exemplo, como é o comportamento do meu cliente, quais são os sabores de pizza que vendem mais ou em qual momento, em qual mês é melhor produzir determinado sabor, se depende do clima ou não. Nesse sentido, a IA vai construir todo esse modelo e recomendar o que fazer.

Victoria mostra, a partir de exemplos práticos como esse, formas de desmitificar o uso de IA. Esta foi a tônica da conversa com a especialista. Confira os principais pontos da bate-papo:

Você sempre foi apaixonada por tecnologia ou isso foi uma descoberta no meio do caminho?

Eu fui descobrindo no caminho. Sou formada em administração de empresas, mas a minha faculdade já era muito tecnológica. E, coincidentemente, a minha carreira foi sendo direcionada de uma forma a sempre estar em empresas de inovação, empresas de tecnologia. Então, sempre foi cadenciando uma experiência de inovação atrás da outra e que resultou nesse meu momento atual, que inteligência artificial é a nova revolução, é um novo momento, então, não dá para falar de inovação e de tecnologia sem olhar para a IA. E foi efetivamente quando me despertou um amor mesmo pelo potencial que tem, de fato, de influenciar em todas as verticais, influenciar na nossa vida do dia a dia, até questão de saúde.

Hoje a gente tem várias ferramentas de IA generativa por aí — ChatGPT, Claude, Gemini... tem alguma que você considera indispensável pra quem quer ser mais produtivo?

Eu acho que a mais prática para quem está começando é o ChatGPT, porque tem múltiplas aplicações. Quando você começa a entrar nesse mundo de IA, você precisa de uma ferramenta para texto, que seria o ChatGPT, você precisa de uma ferramenta para imagem, você precisa de uma ferramenta, dependendo da aplicação, se você é um profissional do marketing ou, enfim, se é um profissional que precisa de dados, outra IA. Mas isso é um ponto de maturidade já um pouco mais avançado. Para começo, para você entender o potencial, o ChatGPT é uma ótima ferramenta, e vou deixar um adendo que se você, de fato, está comprometido em entrar nesse mundo de IA, vale a pena investir na ferramenta paga.

Com a IA evoluindo tão rápido, como equilibrar inovação com responsabilidade? Tem alguma linha que você acha que não pode ser cruzada?

Eu defendo a implementação de modelos que não são necessariamente modelos já usados nos negócios. A gente trabalhava com funil de marketing. Hoje, eu sugiro uma aplicação que ela é muito mais humana, que é a teoria triangular do amor, que é como a gente consegue criar conexão com esse cliente, como é que a gente consegue trazer o cliente para o jogo e, de fato, se posicionar como um consultor. A partir do momento em que a gente se posiciona como um consultor e que a gente tem muito dado desse cliente, é de grande responsabilidade o que vamos fazer com esses dados. E eu atribuo grande responsabilidade para as empresas. Elas precisam ser responsáveis por garantir princípios que são fundamentais para a segurança dos usuários. O primeiro deles é respeito pelos dados dos clientes. E o segundo passo é sempre pensar em edificar aquele ser humano que está trabalhando. Nunca pensar em aplicações que podem diminuir a autonomia desse usuário, mas, sim, edificar, dar mais autonomia ainda. Se a gente está tendo essa contrapartida do usuário, nada mais justo do que a gente respeitar esse limite também de segurança.