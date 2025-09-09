Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Novo residencial em Gramado aposta em inovação verde e tem apartamentos a partir de R$ 1,3 milhão

São 26 apartamentos de três tipologias, todos com duas ou três suítes. Obras começaram em abril deste ano e a previsão de entrega é agosto de 2028

