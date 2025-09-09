Novo residencial em Gramado aposta em inovação verde e tem apartamentos a partir de R$ 1,3 milhão

Empreendimento é erguido no bairro Bavária. Lund Gramado / Divulgação

Um novo empreendimento residencial, com proposta de integração com a natureza, está sendo erguido em Gramado, no bairro Bavária. São 26 apartamentos de três tipologias: Garden (96/109 metros quadrados), Tipo (68/80 metros quadrados) e Cobertura (81 metros quadrados), todos com duas ou três suítes.

Os valores de lançamento do Lund, como é chamado o residencial, partem de R$ 1.394.000 e o pagamento pode ser feito em até 60 vezes. As obras começaram em abril deste ano e a previsão de entrega é agosto de 2028.

O Lund (nome inspirado no bosque nativo do terreno) está situado em uma área de 2.420 metros quadrados e terá sistema de reaproveitamento da água da chuva para irrigação dos jardins, estações de carregamento para veículos elétricos e garagem projetada com parede verde para otimizar a ventilação e a iluminação naturais.

O empreendimento é da LC Incorporações, liderada pelos sócios Leandro dos Santos, Cassiana dos Santos e Enio Stein Filho, de Taquara. A empresa é especializada no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de nicho.



