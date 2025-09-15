Novo empreendimento gastronômico em Galópolis une boa mesa italiana, empório e gelateria

Guilherme Müller, Gabriela Canale e Renato Solio, sócios do Villa Dei Sapori. Leandro Araújo / Divulgação

Histórico, cultural e turístico, Galópolis terá mais uma opção gastronômica a partir do dia 24 quando inaugura o Villa Dei Sapori. O novo espaço ira unir boa mesa, empório e gelateria em 200 metros quadrados, além de ter um jardim externo de 120 metros quadrados.

A proposta da vila gastronômica, na Rua Ismael Chaves, 79, ao lado do Sicredi, é uma cozinha italiana com toque contemporâneo. Serão servidos lanches como panini e também pratos como risotos, lasanhas e fettuccines.

À frente da novidade, Gabriela Canale e Guilherme Müller — ele também atua como chef. O projeto é assinado pelo arquiteto e sócio do empreendimento, Renato Solio, conhecido por importantes obras, como o Monumento em Homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, que será erguido em Caxias até o final do ano.