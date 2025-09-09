Nova sala em vinícola da Serra presta homenagem a artista da família com transtorno do espectro autista

Complexo fica no Vale dos Vinhedos. Cave do Sol / Divulgação

A vinícola Cave do Sol, no Vale dos Vinhedos, está comemorando cinco anos de história com uma homenagem muito especial: a abertura da Sala de Degustação César Passarin, irmão dos diretores Cristiane e Cristian Passarin.

A nova sala, com tanques de aço inox de diferentes capacidades, armazenam parcelas de vinhos merlot e cabernet sauvignon das linhas Varietal e Reserva, e será utilizada para exposições, vernissages e visualizações das artes plásticas.

César Passarin, 37 anos, é um artista com transtorno do espectro autista que encontrou na pintura uma forma de expressão. Desde 2007, ele utiliza a técnica de tinta acrílica sobre tela como terapia. As pinturas retratam a natureza, os animais e a figura humana.

César Passarin tem 37 anos e pinta desde 2007. Cave do Sol / Divulgação