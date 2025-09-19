Nilva Randon no episódio 100 do podcast Caixa-Forte: memórias de mais de 90 anos de vida e a história da Randoncorp

Dona Nilva completa 91 anos em novembro. Ulisses Castro / Agencia RBS

O podcast Caixa-Forte chega ao número 100. O primeiro episódio foi ao ar em 23 de outubro de 2023 e, de lá para cá, muita gente empreendedora e inspiradora foi ouvida. Para marcar o episódio especial, a convidada é Nilva Therezinha Randon. Ela abriu as portas de sua casa no dia 1º de setembro para contar as lembranças de 90 anos de vida e de uma das principais empresas do país, a Randoncorp.

Dona Nilva viu a companhia nascer como uma pequena oficina a partir da iniciativa do esposo Raul Anselmo Randon e do cunhado Hercílio Randon, o Nino. Ela conta essa história com detalhes. A boa memória de dona Nilva permite que fale de datas e nomes importantes para a família e para as empresas do grupo.

Ela também relembra a infância e juventude no bairro Santa Catarina, plantando e colhendo trigo e uva, e conta como conheceu o esposo e como foi a vida ao lado de Raul, falecido em 2018. Com boa saúde e muito disposta, faz pilates e segue desenvolvendo trabalho social em Caxias.

