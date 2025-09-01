Na CIC Caxias, Gerdau fala da necessidade de mudanças na política para garantir desenvolvimento econômico

Jorge Gerdau Johannpeter esteve na CIC nesta segunda-feira (1º). Júlio Soares / Divulgação

Trajetória e valores permearam a palestra de Jorge Gerdau Johannpeter, nesta segunda-feira (1º), na reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul. Mas não apenas isso. Um dos mais influentes empresários brasileiros não deixou de falar de política. Inclusive, defendeu o voto distrital nas eleições do país. Foi taxativo ao dizer que se a política não mudar, o resto não muda.

Antes da palestra, que teve mediação do jornalista Tulio Milman, Gerdau conversou com a imprensa e falou mais sobre o cenário complexo pelo qual o país passa. Presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e membro do Grupo de Controle da Gerdau, ele entende, obviamente, que o tarifaço dos Estados Unidos é negativo para a indústria.

— Outros países tiveram esse indicadores e procuraram negociar, e o Brasil está tomando uma posição meio contestatória que não ajuda para sair uma negociação que possa facilitar um pouco esse desafio. A esperança é de que nos próximos tempos se abra uma porta de maior de negociação — disse.

Para Gerdau, é importante que haja a organização da estrutura política e a construção de um governo que se volte à estratégia de desenvolvimento empresarial.

— Nós precisamos realmente nos estruturar para ajustar o desenvolvimento, para aumentar a capacidade de exportação e o desenvolvimento econômico do Brasil que tem sido extremamente pequeno em relação ao crescimento da população. Se tomarmos o aço, estamos praticamente com o índice de consumo per capita estagnado há dezenas de anos. Nosso propósito tem que ser no crescimento da renda per capita a fim de que possa haver um desenvolvimento econômico sustentado nas dimensões que hoje muitos países do mundo já atingiram — defendeu.