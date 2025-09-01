Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Na CIC Caxias, Gerdau fala da necessidade de mudanças na política para garantir desenvolvimento econômico

Após palestra, empresário embarcou para Brasília para audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar da indústria siderúrgica

