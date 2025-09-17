Marketing médico: em livro, especialista caxiense orienta profissionais a se posicionarem nas redes

A presença digital, de forma estratégica e responsável, é a tônica da obra "Marketing Médico: como construir autoridade, fortalecer sua marca e atrair os pacientes certos", primeiro livro da especialista Monise Teles. A obra é um guia prático voltado a quem deseja se destacar nas redes.
A publicação mostra, por exemplo, que o maior desafio não é apenas sobre o que postar, mas, sim, como comunicar sem perder a essência profissional. O marketing médico, segundo Monise, não é sobre autopromoção, mas sobre trazer clareza ao que o profissional faz no consultório.
O livro será lançado no dia 18 de outubro, das 10h às 13h, na livraria Arco da Velha. Mas já é possível comprar em formato físico e digital na Amazon, pelo valor de R$ 21,90. O lançamento coincide com o aniversário de quatro anos da empresa fundada por Monise, a Teodô, agência especializada em posicionamento digital para profissionais da saúde.