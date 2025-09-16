 Marcopolo retoma operações comerciais no mercado europeu

A Marcopolo está retomando as operações comerciais na Europa e o movimento será marcado pela apresentação do ônibus Paradiso G8 1200, veículo produzido no Brasil e desenvolvido especialmente para atender às exigências e preferências dos operadores europeus.
Ele será apresentado durante a Busworld Europa 2025, que acontece de 4 a 9 de outubro, em Bruxelas, na Bélgica.
Conforme o CEO da Marcopolo, André Armaganijan, a decisão de retornar ao continente foi motivada por mudanças do setor que criaram cenário favorável para fornecedores globais com capacidade técnica e flexibilidade produtiva.