Marcopolo lança Geração 8 na Austrália

Os ônibus da Geração 8 da Marcopolo chegaram à Austrália. A novidade dá continuidade às ações da empresa para fortalecer a presença em outros continentes.

O primeiro G8 australiano foi produzido na planta da companhia na China, e é um Paradiso G8 1300, adquirido pelo operador Australia Wide Coaches. Ele tem 15 metros de comprimento, chassi Volvo e volante posicionado à direita, além de sistema de ar-condicionado com aquecimento, sanitário, carregadores USB-C, cafeteira e faróis Full LED.