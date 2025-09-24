Marcopolo entra para grupo de líderes empresariais em ação climática internacional

A Marcopolo é a mais nova integrante Climate Action Solutions & Engagement (C.A.S.E), uma iniciativa empresarial para posicionar o Brasil como protagonista na agenda climática global. A companhia caxiense se soma às empresas Bradesco, Itaúsa, Itaú, Natura, Nestlé e Vale, já participantes do projeto.
A adesão foi oficializada em evento promovido nesta terça-feira (23) no escritório de advocacia da Mattos Filho, em Nova York, como parte da programação da New York Climate Week, que ocorre nos Estados Unidos — evento paralelo à Assembleia Geral da ONU.
Conforme a C.A.S.E, a adesão da Marcopolo é relevante para dar ainda mais visibilidade às iniciativas que podem ser implantadas por outras companhias, no Brasil ou no Exterior.