Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Marca de chocolate de Gramado comemora 50 anos com linha de barras inspirada em cinco países

O valor de cada barra no e-commerce é de R$ 58,90

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS