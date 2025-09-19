Marca de chocolate de Gramado comemora 50 anos com linha de barras inspirada em cinco países

Coleção Prawer pelo Mundo. Prawer / Divulgação

Cinco países são a inspiração da nova linha de chocolates que comemora os 50 anos de história da Prawer, de Gramado. Brasil, França, Itália, Portugal e Suíça dão nome e sabor às barras da coleção "Prawer pelo Mundo".

A barra da França chamou a atenção da colunista, porque une chocolate branco e azeite de oliva em infusão de limão siciliano, raspas de limão liofilizado e sablée de amêndoas.