Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Marca de Caxias do Sul lança sorvete de morango do amor

Novidade é um dos destaques da 7ª edição da ExpoSegh, no Centro de Eventos da Festa da Uva

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS