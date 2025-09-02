Marca de Caxias do Sul lança sorvete de morango do amor

Sorvete de leite mesclado com polpa de morango e finalizado com chocolate derretido sabor morango. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Embora a febre do morango do amor tenha baixado, ainda surgem versões inspiradas no doce. A Urca, por exemplo, criou um sorvete.

A novidade foi lançada há cerca de 10 dias e é um dos destaques da 7ª edição da ExpoSegh, nesta segunda (1º) e terça-feira (2), no Centro de Eventos da Festa da Uva.

Sorvete de leite mesclado com polpa de morango e finalizado com chocolate derretido sabor morango, ele está disponível nas sorveterias da cidade.