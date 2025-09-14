Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Mais de 1 mil vagas de jovem aprendiz estão abertas na Serra; evento em Caxias quer mobilizar comunidade

Para buscar mudar esses números, Caxias sedia na quarta (17) e quinta-feira (18) o Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha e a 3ª Feira do Jovem Aprendiz

