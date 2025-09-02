JOST Brasil multiplica receita líquida em mais de cinco vezes na última década

Referência em soluções para caminhões, implementos rodoviários e ônibus urbanos, a JOST Brasil está comemorando 30 anos de atuação no país. E com um resultado positivo na última década: a receita líquida multiplicou em mais de cinco vezes no período. Em 2024, a receita foi de R$ 624 milhões.
A empresa é resultado de uma joint venture entre a Randoncorp e a alemã JOST Werke SE e iniciou com 80 colaboradores em Caxias do Sul. Depois expandiu as operações para Campinas, São Paulo. Atualmente tem mais de 400 profissionais nas respectivas operações.
A JOST Brasil fornece componentes e sistemas de acoplamentos às principais montadoras de caminhões e implementos rodoviários do mundo, sendo líder mundial em tecnologia de quinta roda. Sua presença no Brasil trouxe a qualidade da engenharia alemã adaptada à realidade do transporte nacional.