Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

JOST Brasil multiplica receita líquida em mais de cinco vezes na última década

Resultado de uma joint venture entre a Randoncorp e a alemã JOST Werke SE, empresa está completando 30 anos no Brasil

