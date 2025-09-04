Já pensou em chegar aos 84 anos dançando breaking?

Neiva Dal Prá e as colegas do projeto Maturidade Urbana. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Chegar aos 84 anos dançando breaking. Já pensou? Neiva Dal Prá nunca imaginou. Ela nem sabia o que era hip hop quando ingressou, há quatro anos, no grupo Maturidade Urbana, uma parceria entre prefeitura de Bento Gonçalves e Sesc. Queria apenas ter uma distração, conhecer pessoas e fazer amigos.

Leia Mais Voltado para o público 50+, Banco Mercantil chega a Caxias do Sul

Nesta quinta-feira (4), estava mandando ver nos movimentos na apresentação no palco principal da Geronto Fair, em Gramado. Mostrou desenvoltura e habilidade, assim como as 18 companheiras de projeto presentes no evento. Todas encantaram a plateia.

Chegar aos 84 anos dançando breaking? Eu nunca tinha pensado, mas agora estou cogitando.