Ingressos para parque temático Villa Dei Troni, em Caxias do Sul, já estão à venda

Villa Dei Troni fica em Ana Rech. Jennifer Giacomet / Divulgação

Edson Tomiello, o Trovão, está em contagem regressiva para a inauguração da Villa Dei Troni, parque temático localizado em Ana Rech que recria um povoado da época da imigração italiana em Caxias. O espaço de 25 hectares será inaugurado no dia 10 de outubro, em um evento para cerca de 850 pessoas com apresentação da Orquestra da UCS, e abre as portas ao público no dia 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças.

A Villa, com edificações em tamanho real, tem estábulo dos tropeiros, a casa de Anna Rech, capela, casa do padre, gruta, coreto, estrebaria, casa de ofícios, escola, bodega, restaurante e cozinha da nona. Além de entrar e interagir nos espaços, os visitantes poderão caminhar pelos parreirais e passear nos ônibus antigos e em carroças.

O funcionamento será de sexta a domingo, das 10h às 18h. Mas Trovão tem planos de ampliar o atendimento conforme a demanda. Ele também planeja, após a abertura do parque, a construção de cabanas para hospedagem e de uma pequena linha férrea para trajetos de trem dentro da Villa.

Os bilhetes para conhecer o empreendimento já estão à venda neste link a R$ 70.

Em primeira mão

Nesta quinta-feira (18), 53 agentes de viagens do Vale do Taquari e de Porto Alegre e Região Metropolitana, conheceram a Villa Dei Troni. Eles também estiveram em Galópolis e conheceram, em primeira mão, o Villa Dei Sapori, novo empreendimento do bairro, que une restaurante, empório e gelateria.

