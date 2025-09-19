Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Ingressos para parque temático Villa Dei Troni, em Caxias do Sul, já estão à venda

Espaço será inaugurado no dia 10 de outubro, em um evento para cerca de 850 pessoas com apresentação da Orquestra da UCS, e abre as portas ao público no dia 12

