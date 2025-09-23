Incorporadora alcança faturamento de três anos em apenas 60 dias com pré-venda de empreendimento em Bento Gonçalves 

Em julho e agosto, a Mon Faro Incorporadora vendeu quase R$ 80 milhões do Jardins Dona Isabel Garden, em Bento Gonçalves. O montante representa 20% do valor de vendas do conjunto que reúne três das cinco torres do empreendimento. É o equivalente ao faturamento de três anos da empresa. O resultado é considerado extraordinário pela Mon Faro, levando em conta o período de apenas dois meses.
Para a etapa final da pré-venda, a incorporadora irá oferecer condições especiais, como parcelamento da entrada e descontos para pagamento à vista. O próximo passo, em novembro, será a abertura da pré-venda do Jardins Dona Isabel Residences Club, condomínio de luxo com 100 residências suspensas de 193 a 394 metros quadrados, que integram as outras duas torres.
O empreendimento reúne, no total, cinco torres redondas de 16 andares, totalizando 133 mil metros quadrados de área construída, conectando o Centro de Bento Gonçalves à Via Gastronômica. A entrega está prevista para dezembro de 2031.