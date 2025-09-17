Hotel em Cambará promove imersão farroupilha para hóspedes; veja mais destaques de economia

Para comemorar a Semana Farroupilha, o Parador Cambará do Sul terá um fim de semana dedicado à gastronomia e à cultura gaúcha. O Revolução da Culinária Farroupilha será comandado pelo chefs Rodrigo Bellora, Carlos Kristensen e Vladimir Paiva, além do especialista em carnes Neto Leal.
Na programação, churrasco no fogo de chão, oficina de linguiças artesanais e cortes nobres bovinos, roda de chimarrão com histórias sobre a erva-mate e degustação de queijos e mel.
O evento, exclusivo para hóspedes, começa na sexta (19) e segue até domingo (21), e oferece ainda jantar de boas-vindas e trilha. As diárias partem de R$ 2.901,00.
Turismo LGBTQ+
Ed Salvato, referência global em turismo LGBTQ+, estará no Festuris deste ano pela primeira vez. Ele irá palestrar no dia 7 de novembro, às 16h.
Ed é professor no Tisch Center of Hospitality da Universidade de Nova York, onde ministra curso focado em inclusão e pertencimento no setor de viagens. Além disso, é coautor da obra The Handbook of LGBT Tourism & Hospitality.
O 37º Festuris será realizado de 6 a 9 de novembro, nos pavilhões do Serra Park, em Gramado.
Homenagem
Os 40 anos do Grupo Brisa foram reconhecidos pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A homenagem foi nesta terça-feira (16). Fundado em 1985, em Veranópolis, o grupo chegou a Caxias em 1995. Atualmente, o grupo reúne cerca de 110 colaboradores e mais de 150 mil clientes ativos.