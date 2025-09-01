Hotéis, pousadas e parques de Canela darão descontos durante o festival de cultura e gastronomia; veja mais destaques de economia

Sabores de Canela ocorre de 4 e 21 de setembro. Izaque Santos / Divulgação

Entre os dias 4 e 21 de setembro, visitantes terão 20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas de Canela e de 10% a 15% em ingressos para parques. Neste período, será realizado o "Sabores de Canela — Festival de Cultura e Gastronomia" e a ideia é impulsionar ainda mais a presença de turistas na cidade.

Para garantir os benefícios, o hóspede deve inserir o cupom SABORES2025 no momento da reserva, que deve ser feita nos sites dos estabelecimentos participantes.

A programação e a lista de estabelecimentos participantes estão no site acicanela.com.br/sabores-de-canela

Palestra

O economista Igor Morais e o coordenador do Conselho de Articulação Política da Fiergs Diogo Paz Bier, o Mano Changes, são os palestrantes da reunião-jantar do Simecs nesta terça-feira (2). Eles irão abordar as correlações entre o contexto econômico e o geopolítico e aspectos da conjuntura atual.

O encontro ocorre às 19h30min no restaurante da CIC Caxias. O valor é R$ 80 para associados e R$ 150 para não associados.

Renovação

Tramontina / Divulgação

A Tramontina está de cara nova. Prestes a completar 115 anos, a empresa renovou a identidade visual e trouxe um "T" inspirado em chapas de aço, principal matéria-prima da marca. O azul tradicional da Tramontina ganhou mais intensidade.

A implementação será gradual. A previsão é que a transição completa ocorra no prazo de três a cinco anos.