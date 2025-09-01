Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Hotéis, pousadas e parques de Canela darão descontos durante o festival de cultura e gastronomia; veja mais destaques de economia

A ideia é impulsionar ainda mais a presença de turistas na cidade no período do evento

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS