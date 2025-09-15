Hospital do Círculo, em Caxias, inaugura setor de hemodinâmica em outubro e projeta grandes obras até 2027

O novo setor de hemodinâmica do Hospital do Círculo será entregue em outubro. O investimento no equipamento e na sala foi de cerca de R$ 8 milhões. A inauguração faz parte das comemorações dos 30 anos da instituição hospitalar.
Para 2026, deve ser viabilizado o início das obras de modernização dos leitos de internação e das recepções central e de emergência. A previsão de término é 2027. O Círculo prevê ainda a revitalização do centro obstétrico, do bloco cirúrgico e da central de material esterilizado.
Conforme a diretora de Operações de Saúde do hospital, Isabel Cristina de Souza, que falou das novidades nesta segunda-feira (15), durante reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul, o investimento total passa de R$ 40 milhões.
Números
- O Hospital do Círculo foi inaugurado, oficialmente, em 8 de setembro de 1995.
- Em 30 anos, foram mais de 2 milhões de atendimentos, 3 milhões de exames e quase 50 mil nascimentos.
- Atualmente, são mais de 1,2 mil funcionários e corpo clínico de aproximadamente 700 médicos.