Hospital do Círculo, em Caxias, inaugura setor de hemodinâmica em outubro e projeta grandes obras até 2027

Diretora de Operações de Saúde do hospital, Isabel Cristina de Souza, falou sobre novidades na reunião-almoço da CIC. Júlio Soares / Divulgação

O novo setor de hemodinâmica do Hospital do Círculo será entregue em outubro. O investimento no equipamento e na sala foi de cerca de R$ 8 milhões. A inauguração faz parte das comemorações dos 30 anos da instituição hospitalar.

Para 2026, deve ser viabilizado o início das obras de modernização dos leitos de internação e das recepções central e de emergência. A previsão de término é 2027. O Círculo prevê ainda a revitalização do centro obstétrico, do bloco cirúrgico e da central de material esterilizado.

Conforme a diretora de Operações de Saúde do hospital, Isabel Cristina de Souza, que falou das novidades nesta segunda-feira (15), durante reunião-almoço da CIC de Caxias do Sul, o investimento total passa de R$ 40 milhões.

Números