Havan planeja abrir segunda loja em Caxias do Sul

Loja na RSC-453, no bairro Cidade Nova, em Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

A rede Havan projeta a abertura de uma segunda unidade em Caxias do Sul. Porém, a expansão ainda está em fase de planejamento, sem definição de local. Conforme a assessoria de imprensa da Havan, a megaloja está no radar. Hoje, a Havan tem uma unidade na RSC-453, no bairro Cidade Nova, inaugurada em abril de 2019.

Em 2026, ainda sem data, a Havan irá abrir uma megaloja em Garibaldi. O prédio está em construção em um terreno na BR-470, em frente à unidade do Di Paolo e na esquina com o Boulevard Convention, no acesso a Garibaldina. A unidade é uma das 25 que a varejista comandada pelo empresário Luciano Hang irá inaugurar no RS até o ano que vem. O investimento no Estado passará de R$ 3 bilhões até 2026. A rede planeja chegar a 5 mil colaboradores.

