Grupo Killing inaugura nova fábrica da Superlack e triplica capacidade produtiva em Caxias do Sul

Após pouco mais de um ano da aquisição da Superlack, de Caxias do Sul, o Grupo Killing amplia a atuação da unidade com uma nova fábrica. A marca especializada em tintas em pó, antes localizada no bairro Salgado Filho, está agora instalada no bairro Jardim das Hortênsias. A nova planta tem capacidades três vezes maior e 50% mais funcionários.

Leia Mais Vinho laranja: vinícola da Serra lança rótulo com edição limitada de 7 mil garrafas

Logo que a Killing chegou à Superlack, a produção era de 30 toneladas por mês. Com as melhorias, a planta caxiense já chegou a atingir 50 toneladas mensais.

— Investimos mais de R$ 6 milhões especificamente na ampliação, com uma nova sede em Caxias para alcançar uma produção de 150 toneladas mensais para atender a demanda de mercado — destaca o CEO Milton Killing.

A expansão faz parte de um plano de investimentos de R$ 150 milhões, que iniciou ainda em 2023, com a inauguração do Centro de Distribuição Celestino Killing, em Sapucaia do Sul e seguiu em 2024, com a incorporação da Superlack.

Recentemente, a empresa comprou o Grupo LRB, especializado em adesivos e em outras linhas, como tissue, que atende a área de papéis. Os investimentos seguirão até 2026, com ampliação da capacidade e modernização em suas próprias unidades e possíveis novas aquisições.

Leia Mais Havan planeja abrir segunda loja em Caxias do Sul

Nos últimos seis anos, o Grupo Killing dobrou o faturamento, superando os R$ 850 milhões em 2024.