Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Flores da Cunha premia melhores vinhos de 2025 e lança novo roteiro turístico

Também foi entregue o troféu Amigo do Vinho 2025 para Júlio Gilberto Fante

Juliana Bevilaqua

