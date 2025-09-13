Flores da Cunha premia melhores vinhos de 2025 e lança novo roteiro turístico

Dez vinhos conquistaram medalha de ouro na 23ª edição do concurso Melhores Vinhos de Flores da Cunha e ganharam o Troféu Gran Baco. O anúncio foi feito na noite de sexta-feira (12) e as vinícolas premiadas são Nova Aliança, Ângelo Luvison, Mioranza, Hortência, Giacomin e Panizzon.
A premiação deste ano bateu recorde com 433 amostras inscritas de 39 vinícolas do município. A avaliação foi conduzida por 27 profissionais, entre enólogos, sommeliers e jornalistas. A análise ocorreu durante o mês de agosto, na Enoteca da Escola de Gastronomia da UCS, no Parque da Vindima Eloy Kunz.
Além dos vinhos, foi reconhecida uma personalidade de Flores da Cunha pela contribuição ao universo da vitivinicultura. Júlio Gilberto Fante recebeu o troféu Amigo do Vinho 2025.
A noite de premiação dos Melhores Vinhos teve ainda com o lançamento de uma nova rota turística: Vales de Mato Perso, formada por 13 empreendimentos. Ela reúne cabana, café, centro de eventos, agroindústrias, restaurantes e, claro, vinícolas.
— É um roteiro importante para a nossa estratégia de turismo. Está perto de Caxias e Farroupilha e serve de entrada em Flores da Cunha para quem vem da região de Porto Alegre — destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Inovação, Tiago Centenaro Mignoni.
Os empreendimentos do Vales de Mato Perso são Cabana Dón Giácomo, Café Gasparetto, Farfatella, Geni Zamboni Sabores Coloniais, La Grappa Licores, Mata Nativa Sucos de Uva, Mirante Gaio, Restaurante Gaio, Vinhos Canção, Vinhos Hortência, Vinícola Gaio, Vinícola Giacomin e Vinícola Luvison.
Confira os vinhos premiados
- Categoria Vinho Fino Branco Seco de Variedades Moscatéis: Nova Aliança, com o vinho Estilo Diamond Moscato
- Categoria Vinho Fino Branco Seco: Vinícola Ângelo Lusivon, com o vinho Luvison Chardonnay Reserva
- Categoria Vinho Fino Rosé Seco: Vinícola Mioranza, com o vinho Alvise
- Categoria Vinho Fino Tinto Seco Merlot: Vinícola Mioranza, com o vinho Alvise Reserva Merlot Safra 2022
- Categoria Vinho Fino Tinto Seco Cabernet Sauvignon: Hortência Vinhos e Espumantes, com o vinho H Cabernet Sauvignon
- Categoria Vinho Fino Tinto Seco: Vinícola Mioranza, com o vinho Alvise Reserva Cabernet Franc Safra 2024
- Categoria Vinho Espumante Moscatel Branco: Vinícola Giacomin, com o espumante Giacomin
- Categoria Vinho Espumante Moscatel Rosé: Vinícola Giacomin, com o espumante Giacomin Rosé
- Categoria Vinho Espumante Branco: Sociedade de Bebidas Panizzon, com o espumante Panizzon Brut Prosecco
- Categoria Vinho Espumante Rosé: Vinícola Ângelo Luvison, com o espumante Luvison Rosé