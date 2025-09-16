Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Farroupilha terá novo cenário ao ar livre para casamentos em vinícola do Vale Trentino

Área está passando por obras e receberá a primeira cerimônia no dia 29 de novembro. Empreendimento também prepara lançamento de vinho para homenagear o proprietário

