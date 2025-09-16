Farroupilha terá novo cenário ao ar livre para casamentos em vinícola do Vale Trentino

Vinícola tem também hospedagem e fica em São Roque, interior de Farroupilha. Caroline Serena / Divulgação

Vinícola e hospedagem em Farroupilha, a Casa Colombo terá novidades dentro de dois meses: um espaço ao ar livre para casamentos. A área está passando por obras e receberá a primeira cerimônia no dia 29 de novembro.

Leia Mais Novo empreendimento gastronômico em Galópolis une boa mesa italiana, empório e gelateria

A Casa Colombo já realiza casamentos na parte interna da vinícola e tem dois marcados até o final do ano. O empreendimento faz parte do roteiro turístico Vale Trentino, uma rota com 21 estabelecimentos de Caxias e Farroupilha.

No dia 9 de novembro, a vinícola irá sediar o Festival do Moscatel Garden, promovido pela Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (Afavin).

A vinícola também prepara para outubro o lançamento do vinho Antônio Augusto Colombo Lote 15, homenagem ao proprietário. Será um Cabernet feito com as safras 2005, 2009, 2021 e 2023.