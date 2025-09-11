Fabricante de brinquedos de Caxias do Sul fecha parceria com Warner Bros

Giovani Boff é diretor de produto da GGB. GGB / Divulgação

Há 22 anos no mercado, a GGB Brinquedos, com sede em Caxias do Sul, fechou uma importante parceria com a Warner Bros para o licenciamento de jogos, cartas e brinquedos. A fabricante caxiense irá produzir itens com super-heróis da DC Comics, como Superman, Batman e Mulher-Maravilha.

A negociação, conforme o diretor de produto da GGB, Giovani Boff, começou logo após a realização da Abrin, principal feira do setor da América Latina, em março. O contrato prevê a liberação do banco de imagens da Warner para uso nos produtos e o pagamento, pela GGB, de um percentual em royalties sobre o valor de venda.

A nova linha de brinquedos está em fase de desenvolvimento e a previsão de lançamento é março de 2026. A expectativa é de crescimento de 10% no faturamento com os produtos licenciados da Warner Bros.

— Mas não é só valor, é uma aprovação para o mercado.

É a primeira vez que a empresa fecha uma parceria para licença. E já tem outras duas marcas engatilhadas.