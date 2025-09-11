Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Fabricante de brinquedos de Caxias do Sul fecha parceria com Warner Bros

A empresa irá produzir itens com super-heróis da DC Comics, como Superman, Batman e Mulher-Maravilha

