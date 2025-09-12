Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Fabricante caxiense de geradores comemora número de série 1.000 e prevê faturar R$ 45 milhões neste ano

A empresa vislumbra chegar a 1,5 mil em 2026. A marca também prepara para a Mercopar o lançamento de uma linha de geradores a gás natural

