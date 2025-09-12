Fabricante caxiense de geradores comemora número de série 1.000 e prevê faturar R$ 45 milhões neste ano

Equipe da Gerapro. Julio Soares / Divulgação

Com seis anos de história, a Gerapro Grupos Geradores chega ao número de série 1.000 na produção de geradores. O marco é simbólico para a empresa caxiense que já vislumbra chegar a 1,5 mil em 2026. O potencial atual é de um volume de até 60 máquinas por mês.

A direção está otimista com o mercado, que desponta para retomada neste segundo semestre, impulsionado por setores do agronegócio, da construção civil, da indústria e da prestação de serviços para eventos. Para este ano, a Gerapro prevê faturamento de R$ 45 milhões, uma receita 30% superior a 2024.

Os bons números e as projeções positivas também podem ser relacionadas aos investimentos recentes. No ano passado, a empresa inaugurou nova sede fabril, em Ana Rech, em uma área total de 3,5 mil metros quadrados. O investimento de R$ 1,5 milhão foi responsável por quadruplicar a capacidade instalada.

