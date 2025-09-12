Fabricante caxiense de gel coat lança linha voltada especialmente a barcos, banheiras e equipamentos hospitalares

Watergel / divulgação

Fabricante caxiense de gel coat — um tipo de resina semelhante a uma tinta mais grossa que atua tanto como revestimento de cor quanto como proteção da fibra de vidro do desgaste, dos raios ultravioleta e umidade —, a Watergel desenvolveu uma nova linha de produtos indicada para uso em itens que tendem a ser mais úmidos, como embarcações, banheiras, equipamentos hospitalares.

Chamada de Safety+, ela tem formulação que inibe o crescimento de bactérias e fungos, prevenindo odores desagradáveis, manchas e a deterioração precoce das superfícies. A novidade reúne gel coat e top coat com propriedades antifúngicas e antibacterianas.

Conforme Waterllo Travi, proprietário da empresa, essa característica amplia a durabilidade e a qualidade estética dos produtos finais e agrega uma camada extra de proteção para os usuários.

— É mais um item no nosso rol de produtos, uma inovação. Acredito que somos os primeiros a nos preocupar com a questão antifúngica — diz.

A linha foi testada em laboratório da Espanha e recebeu há cerca de 30 dias a homologação que garante a eficácia contra microrganismos. A Watergel tem como principal cliente uma fábrica de barcos de Itajaí.