Exposegh terá marcas caxienses com soluções inclusivas e sustentáveis para gastronomia e hotelaria

Pela segunda vez na Exposegh, a Caramela Alimentação Inclusiva levará novidades a quem for ao Centro Eventos da Festa da Uva hoje e amanhã: produtos veganos, como pães sem ovos e pão de queijo sem leite, e itens sem óleo de soja, como disco de pizza. A marca caxiense é especializada em itens sem glúten e lactose e para celíacos e quer expandir a oferta.

— Nossa expectativa, sem dúvida, é de muita interação e troca de experiências, que nos possibilitarão mostrar nosso produto a um mercado que cresce cada dia mais — destaca Deborah Carvalho Bierende, proprietária da Caramela ao lado de Grégori Allan Sirena.

Na edição passada, a empresa fechou seis parcerias durante a feira, entre elas, com Doce Docê e padaria Rio Branco. A projeção para os dois dias de evento é conquistar, ao menos, 10 novos clientes.

A Colleony, empresa caxiense de itens para limpeza profissional, também tem boas expectativas com a feira de gastronomia, hotelaria e turismo. A marca participa pela primeira vez da Exposegh e irá levar sua especialidade, os produtos químicos feitos com óleos que não agridem o meio ambiente.

— Queremos divulgar mais a nossa marca e ampliar mercados. Como a rede hoteleira de Gramado e Canela estará presente, é uma boa oportunidade para ampliar a presença na região onde já temos clientes — diz o proprietário Leandro Colleoni.

