Evento em Caxias discute direito previdenciário; veja mais destaques de economia

A OAB Caxias realiza na sexta-feira (12) um seminário sobre direito previdenciário. Será no auditório da CIC Caxias e contará a participação de nomes considerados referências no assunto, como a presidente do IBDP, Gisele Kravchychyn, o professor e autor Fernando Rubin e o advogado e mestre em Direito Alexandre Triches.

O evento é presencial e tem vagas limitadas a 240 participantes. As inscrições podem ser feitas pelo link gzh.digital/direitoprevidenciario Mais informações: (54) 3026-8634

Convenção lojista

Um time de especialistas em mercado e inovação digital estará reunido nesta quinta (11) e sexta-feira (12) em Gramado para a 2ª Convenção Estadual Lojista. O evento, promovido pela Federação Varejista do RS, terá 10 palestras, entre elas, a da jornalista Giuliana Morrone e a do economista Ricardo Amorim.

A convenção terá ainda eventos paralelos nesta quinta: o Encontro de Clientes Estratégicos, do SPC Brasil, e o Encontro de Políticas Públicas e RIG (Relações Institucionais e Governamentais), da Federação, que tratará das principais mudanças da reforma tributária.

Mais informações no site da Federação.

Arquitetos em Praga

Arquitetos e designers de Salvador, Recife, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Boa Vista, Niterói, Balneário Camboriú, Chapecó e São Paulo estão em Praga a convite da Dell Anno. O grupo viajou para participar de um roteiro montado pela marca da Serra na capital da República Tcheca.