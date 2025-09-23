Estande coletivo na ProWine terá 37 vinícolas gaúchas; veja mais destaques de economia 

RS terá estande coletivo na ProWine. Consevitis-RS / Divulgação

Um estande coletivo na ProWine São Paulo 2025, na próxima semana, irá reunir 37 vinícolas de diferentes regiões produtoras do Estado, como Serra, Campanha e Campos de Cima da Serra.

A iniciativa é do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) em parceria com o Sebrae RS.

A feira de vinhos e destilados ocorre de 30 de setembro a 2 de outubro, no ExpoCenter Norte.

Sinal 5G

Gramado e Canela terão, a partir de desta quarta-feira (24) sinal de celular 5G da Unifique. Nesta quinta (25), um espaço físico para revenda será inaugurado junto à Optimum Tecnologia (Rua Tristão Oliveira, 240, Bairro Minuano, Gramado).

Os planos da operadora oferecem, por exemplo, benefícios como WhatsApp e Waze ilimitados.

Entregue

Edifício Araucá fica na Avenida Osvaldo Aranha, em Canela. Goularte & Pedrassani / Divulgação

Com todas as unidades vendidas, o Edifício Araucá, empreendimento que mescla moradia e comércio em Canela, foi entregue pela construtora PRG.

A estrutura tem 5.131,04 metros quadrados, 40 apartamentos e uma área comercial no térreo. O valor geral de vendas é de R$ 69 milhões.

Com projeto arquitetônico do escritório Goularte & Pedrassani, o Araucá fica na Avenida Osvaldo Aranha, 240.

Trajetória

O empresário Neco Argenta é o convidado do próximo Encontro de Estudos do Instituto de Estudos Jurídicos e Empresariais (Ieje).

O evento ocorre na sexta-feira (26), às 10h, e terá como tema “Da Trajetória ao Legado”. A mediação será do advogado Alexandre Barufaldi.