Estande coletivo na ProWine terá 37 vinícolas gaúchas; veja mais destaques de economia 

Um estande coletivo na ProWine São Paulo 2025, na próxima semana, irá reunir 37 vinícolas de diferentes regiões produtoras do Estado, como Serra, Campanha e Campos de Cima da Serra.
A iniciativa é do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) em parceria com o Sebrae RS.
A feira de vinhos e destilados ocorre de 30 de setembro a 2 de outubro, no ExpoCenter Norte.
Sinal 5G
Gramado e Canela terão, a partir de desta quarta-feira (24) sinal de celular 5G da Unifique. Nesta quinta (25), um espaço físico para revenda será inaugurado junto à Optimum Tecnologia (Rua Tristão Oliveira, 240, Bairro Minuano, Gramado).
Os planos da operadora oferecem, por exemplo, benefícios como WhatsApp e Waze ilimitados.
Entregue
Com todas as unidades vendidas, o Edifício Araucá, empreendimento que mescla moradia e comércio em Canela, foi entregue pela construtora PRG.
A estrutura tem 5.131,04 metros quadrados, 40 apartamentos e uma área comercial no térreo. O valor geral de vendas é de R$ 69 milhões.
Com projeto arquitetônico do escritório Goularte & Pedrassani, o Araucá fica na Avenida Osvaldo Aranha, 240.
Trajetória
O empresário Neco Argenta é o convidado do próximo Encontro de Estudos do Instituto de Estudos Jurídicos e Empresariais (Ieje).
O evento ocorre na sexta-feira (26), às 10h, e terá como tema “Da Trajetória ao Legado”. A mediação será do advogado Alexandre Barufaldi.
Para participar, é só acessar a plataforma Zoom. O ID da reunião é 828 5326 9573 e a senha é 758849. O evento é gratuito.