Especialista em design de varejo aponta futuro das marcas no espaço físico

Especialista em design de varejo, a arquiteta e CEO da Kube Arquitetura, Juliana Neves, esteve em Caxias para falar sobre projetos comerciais estratégicos em um evento promovido pelo Cabidário Mobiliário para Lojas e pela On Design de Interiores.
Responsável por projetos como da Natura, ela bateu um papo com a coluna sobre conexão com os clientes e tendências. Confira:
De que forma a arquitetura e o design influenciam na decisão de compra das pessoas?
A loja é a casa da marca. Quando você convida alguém para jantar na sua casa, a casa está mediando essa experiência. Mas ela também conta muito sobre quem você é. As coleções expostas no aparador, no buffet da sala, os quadros, o jeito, os móveis. Essa atmosfera conta um pouco sobre quem ali reside. Nesse paralelo, a loja sendo entendida como a casa da marca, ela também vai comunicar quem a marca é, por que que ela existe, seu propósito, seus valores, o que é inegociável para ela, seu jeito de fazer, a sua cultura e assim por diante. É uma mídia imersiva. Ela é bastante impactante, tem um papel importante, não só na mediação de uma experiência de marca, mas na forma com que a marca é percebida, entendida e traduzida por cada pessoa que ali entra.
Quais são os próximos passos do varejo?
Se tem uma coisa que eu poderia apostar que vai acontecer no futuro é que, em especial em lugares onde o metro quadrado é muito caro, as lojas não serão mais um grande depósito de produtos. O que eu quero dizer com isso? Loja boa não é a que cabe mais coisa, que vende mais, porque a venda pode acontecer de dentro da loja só que a partir do e-commerce. Você pode entrar na loja, se relacionar com a loja, admirar, experimentar o produto, ter essa construção de marca. A loja vai servir para construir marca, para construir reputação de marca, para ser cada vez mais postada, compartilhada, dividida, reinventada e menos para vender produto. A venda será uma consequência e ela pode, sim, acontecer na loja, mas vai ser menos. Acho que a cara da loja vai mudar, porque a gente não vai ver mais tantos produtos por centímetro quadrado como vê hoje. A gente vai ver mais espaços para comunicação, relacionamento e experiência de marca dentro desse espaço físico da marca que a gente pode também chamar de loja.