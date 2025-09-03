Empresas precisam repensar produtos e serviços para população 60+, defende economista-chefe da Fecomércio-RS

Patrícia Palermo no primeiro dia de Geronto Fair, no Serra Park. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Cerca de 35 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais e o Rio Grande do Sul lidera o ranking, com 21,2% dessa população. O volume de 60+ no RS já é maior do que o de pessoas com menos de 14. Os dados foram apresentados pela economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, durante a Geronto Fair, em Gramado, nesta quarta-feira (3). A feira trata de negócios e tendências da economia prateada.

— Hoje em dia não dá mais para dizer que foguete não dá ré, mas o foguete do envelhecimento da população não vai dar ré — brincou Patrícia, se referindo à projeção de aumento desse público, cada vez mais, nos próximos anos. A estimativa para 2030 é de uma população 60+ de 41,2 milhões no Brasil.

Do atual contingente, mais de 25% continuam no mercado de trabalho — mais da metade na informalidade. O salário médio é de R$ 3.777 e, considerando que muitos desses trabalhadores já estão aposentados, eles acabam tendo uma renda bem acima da população mais jovem.

Os 60+ chefiam 27,2% das casas no país. Em 40,5% dos domicílios brasileiros com apenas um morador, esse morador tem 60 anos ou mais, ou seja, além de as pessoas estarem envelhecendo mais, estão envelhecendo sozinhas.

Diante de números tão expressivos, a economista chamou a atenção para o potencial desse público como consumidor. As empresas precisam, segundo ela, repensar produtos e serviços para essa fatia da população: moda, alimentação, turismo, lazer e, claro, saúde e cuidados.

— Eles são clientes mais fiéis, o tíquete médio é maior e pagam à vista. Mas são mais exigentes, não se importam em pagar mais se for de qualidade e priorizam atendimento — acrescentou.

A chamada economia prateada já movimenta cerca de R$ 2 trilhões por ano no Brasil.

A Geronto Fair segue até esta sexta-feira (5) no Serra Park.