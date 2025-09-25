Empresas da Serra exploram ecossistemas de inovação em missão técnica em São Paulo; veja mais destaques de economia

Missão integrou a Jornada de Métricas de Inovação. Instituto Hélice / Divulgação

Um grupo de empresas e entidades da Serra passou os últimos dias em São Paulo para conhecer referências em inovação na capital paulista. A programação, organizada pelo Instituto Hélice em parceria com o Sebrae, teve visita técnica ao hub de inovação Cubo Itaú, mesa-redonda com a Eurofarma, cases inovadores com BeFly (hub voltado ao turismo) e Stellantis e visita ao Learning Village.

A missão integrou a Jornada de Métricas de Inovação, projeto que teve início em julho, quando 16 empresas participaram de um workshop sobre Gestão Estratégica da Inovação.

A viagem contou com representantes da Sicredi Serrana, Marcopolo, Argenta, Keyworks, Trino Polo, prefeitura de Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, prefeitura de Canela e Senai. O grupo chegou em São Paulo na terça-feira (23) e retorna nesta quinta (25). Eles deverão elaborar um plano com a estratégia de inovação e partir para aplicação.

Canudinho de sagu

Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

O Mercado do Queijo surpreendeu no lançamento da 11ª edição do Mão Amiga Gourmet, na quarta-feira, na Boccati: serviu canudinhos de sagu com creme. A novidade chamou a atenção dos presentes, inclusive a minha — eu nunca tinha provado o doce nesse formato. Você já tinha visto canudinho de sagu?

Em tempo: o Mão Amiga Gourmet será realizado no dia 29 de novembro, às 19h30min, no Tulipa Restaurante, nos pavilhões da Festa da Uva, com 13 cozinhas (desde comidas típicas italianas e alemãs até peixes e frutos do mar). O valor é de R$ 230 por pessoa e o valor será destinado para a compra de vagas para crianças em escolas infantis.

