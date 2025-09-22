Empresa moveleira investe R$ 100 milhões na modernização do parque fabril em Bento Gonçalves

Planta fabril da Unicasa. Unicasa / Divulgação

Fabricante de móveis planejados da Serra, a Unicasa está prestes a concluir um investimento de R$ 100 milhões na modernização do parque fabril em Bento Gonçalves, que inclui compra de novos equipamentos e maquinário de origem alemã, além da otimização de processos internos. A iniciativa faz parte da estratégia de ampliação da entrega de produtos das marcas Dell Anno, New e Casa Brasileira.

A planta tem mais de 50 mil metros quadrados de área construída e conta com uma linha de produção totalmente automatizada e personalizada. Os investimentos na unidade, que produz mais de 180 mil módulos de móveis por mês, se somam às comemorações de 40 anos da Unicasa neste mês de setembro.

A empresa tem uma rede de lojas exclusivas e revendas autorizadas no Brasil e em mais de 10 países, incluindo Estados Unidos. Desde 2012, a empresa opera no modelo de capital aberto no Brasil, no segmento Novo Mercado da B3 de São Paulo.