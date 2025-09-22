Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Empresa moveleira investe R$ 100 milhões na modernização do parque fabril em Bento Gonçalves

Iniciativa faz parte da estratégia de ampliação da entrega de produtos das marcas Dell Anno, New e Casa Brasileira

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS