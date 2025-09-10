Empresa de móveis planejados e estofados de Flores da Cunha repagina identidade visual; veja mais destaques de economia

Show room da Romanzza. Daniel Prestes / Divulgação

Referência nacional em móveis planejados de alto padrão e estofados, a Romanzza está de cara nova. A empresa com sede em Flores da Cunha repaginou a identidade visual, expressa na fachada do show room. A marca também lançou nova campanha institucional.

A agência responsável pelo reposicionamento é a SPR.

Imersão em logística

O Conexo recebe nesta quinta-feira (11) a 2ª edição do Divelog Innovation Summit. A imersão em logística ocorre das 8h às 18h e contará com nove palestrantes, entre eles, o vice-presidente executivo da Randoncorp e COO da Rands, Daniel Martin Ely; a CEO da Bebidas Fruki, Aline Eggers; o diretor executivo na Frasle Mobility, Marcelo Tonon.

Impactos da IA

O publicitário Walter Longo estará nesta quinta (11) em Caxias para falar sobre os impactos da inteligência artificial nos negócios de representação comercial e na sociedade. A palestra ocorre às 17h, no Teatro do Sesc, e tem entrada gratuita.

Longo é considerado um dos maiores especialistas em inovação, tecnologia e transformação digital.

As inscrições devem ser feitas no site confere.org.br/inscricoes