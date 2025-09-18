Empresa de Caxias expande atuação e firma contrato de limpeza de postos da PRF de Pernambuco

SV é responsável pela limpeza de 19 postos da PRF. Deivid Figueredo do Nascimento / Divulgação

A caxiense SV Engenharia e Serviços está presente agora também no Nordeste. Desde agosto, a empresa é responsável pela limpeza de 19 postos da Polícia Rodoviária Federal em 16 cidades do Estado de Pernambuco. São 30 funcionários dedicados à execução dos serviços.

Para a operação, a SV abriu uma filial no Recife. A empresa já tem presença consolidada em diversas cidades das regiões Sul, com contratos firmados em municípios como Caxias do Sul, Porto Alegre, São Marcos, Veranópolis, Joinville e Concórdia.