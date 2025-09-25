Empresa caxiense irá fabricar van elétrica autônoma com financiamento de R$ 10 milhões da Finep

Empresa caxiense, responsável pela primeira van 100% elétrica produzida no Brasil. Arrow Mobility / Divulgação

Vem aí mais uma inovação da Arrow Mobility. A empresa caxiense, responsável pela primeira van 100% elétrica produzida no Brasil, irá desenvolver um modelo que, além de elétrico, será autônomo, ou seja, sem necessidade de um motorista. O veículo terá visão computacional e monitoramento em tempo real auxiliado por inteligência artificial.

A SmartVan será financiada pela Finep e o valor é de cerca de R$ 10 milhões. O projeto está entre 16 aprovados de um total de 203 propostas apresentadas. O objetivo é criar um sistema inteligente de logística que una segurança, eficiência e sustentabilidade na logística urbana.

— O projeto marca um passo decisivo para a modernização do setor. Estamos desenvolvendo uma solução que combina automação, redução de impacto ambiental e novas formas de gestão logística, integrando tecnologias avançadas em um único ecossistema — diz Jocelei André Salvador, cofundador e diretor de engenharia da Arrow Mobility.

O sistema de automação da SmartVan será desenvolvido em parceria com a Lume Robotics, empresa do Espírito Santo. Já os sistemas de visão computacional e monitoramento serão desenvolvidos junto com a Motora.ai.

Além disso, a Arrow desenvolverá um sistema de contagem automática e gestão da carga por identificação de radiofrequência. O projeto contará ainda com o suporte tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Leia Mais Startup de Caxias do Sul terá aporte de R$ 500 mil para acelerar plataforma que conecta compradores e fornecedores

— Esse projeto coloca o Brasil em posição de destaque no cenário internacional, com potencial para exportar soluções de alta tecnologia em transporte urbano — comenta Pollyan Borba, analista de novos negócios da Arrow Mobility.