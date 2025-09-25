Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Empresa caxiense irá fabricar van elétrica autônoma com financiamento de R$ 10 milhões da Finep

O projeto da SmartVan tem duração total de três anos. O protótipo deve ficar pronto no final de 2026

