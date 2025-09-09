Dia do Cachorro-Quente tem releituras sofisticadas em restaurante de renomada chef em Gramado

Sabia que a renomada chef Roberta Sudbrack começou vendendo cachorro-quente com a avó Iracema nas ruas de Brasília? Por isso, o lanche tem um lugar especial na vida dela e será celebrado no restaurante Ocre, em Gramado, nesta terça-feira (9), Dia do Cachorro-Quente.
Duas versões foram criadas: o Wood Dog, uma criação autoral do clássico com pão brioche feito por Roberta, salsicha do tipo Frankfurt, queijo raclette derretido na hora, salada coleslaw e mostarda forte; e o Perro Quente, com pão brioche, linguiça chistorra na brasa, tzatziki e tomatinhos marinados. Ambos custam R$ 69.